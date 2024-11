De retour pour un second mandat à la Maison Blanche : Donald Trump est le 47e président des États-Unis

Donald Trump a prononcé mercredi matin son discours de victoire à l'élection présidentielle américaine de 2024 depuis son QG de campagne en Floride. Il sera de retour à la Maison Blanche pour un second mandat en tant que 47e président des États-Unis.

Après la fermeture des bureaux de vote, le candidat républicain a obtenu, au moment de la rédaction de ces lignes, 266 grands électeurs, lui assurant la victoire sur son adversaire, Kamala Harris, qui a obtenu le vote de 195 grands électeurs. A noter que tout au long de la nuit, la majorité des médias avaient prédit la victoire de Trump, jusqu'à l'annonce finale.

Jim WATSON / AFP

Dans son discours de victoire prononcé depuis son QG de campagne en Floride, le président élu a déclaré : "Nous avons fait l'histoire, nous allons guérir les États-Unis. C'est le meilleur mouvement politique que ce pays ait jamais connu. Il y a beaucoup à réparer - et c'est ce que nous allons faire. Nous allons réparer notre frontière, nous avons fait l'histoire et surmonté les obstacles. Regardez ce qui s'est passé, n'est-ce pas fou ? C'est une victoire politique que ce pays n'avait jamais vue. Je me battrai pour chaque citoyen, pour vos familles et votre avenir. Je ne me reposerai pas jusqu'à ce que j'obtienne une Amérique sûre et prospère - ce sera l'âge d'or des États-Unis."

Il a ajouté : "J'espère vous rendre fiers. Sachez que vous n'avez pas seulement voté pour un président, mais pour ce merveilleux groupe de personnes. Notre nombre de victoires au Sénat est incroyable - personne ne s'y attendait. Vous avez des sénateurs extraordinaires, y compris des nouveaux. Nous continuerons également à contrôler la Chambre des représentants. Merci à Mike Johnson, il fait un travail remarquable. Merci aussi à ma femme Melania et à toute ma famille."

"Nous allons transformer ce pays en quelque chose de très spécial. C'est le meilleur pays au monde, nous ferons de notre mieux. La situation est mauvaise, nous devons fermer les frontières et faire en sorte que les gens entrent dans le pays légalement, uniquement légalement", a ajouté le nouveau président des États-Unis.

AP Photo/Evan Vucci

Trump a également déclaré : "Sous mon mandat, nous n'avons pas eu de guerres. Ils (les Démocrates) disaient - 'Il va déclencher des guerres', je n'ai fait qu'arrêter les guerres. Nous avons vaincu Daesh en un temps record, je ne vais pas commencer de guerres, je veux finir les guerres (...)Rien ne m'empêchera de tenir ma parole envers vous, le peuple. Il est temps de nous unir, de laisser la division derrière nous".

Trump a remporté la Pennsylvanie, la Caroline du Nord, la Géorgie et 3 grands électeurs sur cinq du Nevada - des États clés d'une grande importance. En parallèle, les Républicains ont réussi à obtenir une majorité au Sénat après 4 ans, avec 51 sièges - ce qui renforcera le pouvoir du président élu.

Dans le camp démocrate, la déception est de taille, le QG de campagne à Washington commençant à se vider avec l'arrivée des résultats définitifs. Aux premières heures du matin, il a été annoncé au QG que la vice-présidente ne ferait pas de discours - et ferait une déclaration dans l'après-midi.