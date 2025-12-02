Des membres du Congrès américain proposent un embargo sur les armes à destination d'Israël

Une proposition de loi inédite réclamant l'imposition de sanctions et d'un embargo sur les armes à destination d'Israël a été déposée mardi au Congrès américain. Le texte, présenté par la représentante du Michigan, Rashida Tlaib, connue pour ses positions anti-israéliennes et antisémites, et cosigné par 22 membres du Congrès, s'appuie sur la Convention sur le génocide et appelle à la suspension de l'aide militaire, à l'ouverture d'enquêtes et à l'adoption de mesures économiques et diplomatiques contre des responsables israéliens.

L'organisation "Ad Kan" a alerté le ministre des Affaires étrangères Gideon Sa'ar et le ministre de l'Intérieur Moshe Arbel sur cette initiative, leur demandant de restreindre l'entrée en Israël des parlementaires signataires de cette proposition. Il s'agit de la première fois qu'un projet de loi de cette nature est officiellement déposé au sein des institutions législatives américaines.

Le mouvement BDS a souligné que le simple dépôt de cette proposition démontre que le volet "S" (sanctions) n'est plus un tabou dans l'arène politique américaine, estimant qu'il s'agit d'un changement significatif dans le débat public et politique aux États-Unis.

Cette initiative survient dans un contexte de tensions croissantes autour de la politique israélienne et marque un tournant symbolique, même si les chances d'adoption d'un tel texte restent minces au sein du Congrès américain, traditionnellement favorable à Israël.