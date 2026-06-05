Des militants juifs manifestent à nouveau devant le siège du New York Times

Plusieurs dizaines de militants juifs ont manifesté devant le siège du New York Times à New York, marquant la deuxième mobilisation de ce type en l’espace de quelques semaines. Les participants ont accusé le quotidien de diffuser des informations qu’ils jugent préjudiciables à la communauté juive et susceptibles d’alimenter l’antisémitisme.

Au cours du rassemblement, les manifestants ont scandé des slogans tels que "Le New York Times ment", "Honte au New York Times" ou encore "Quand vous mentez, des Juifs meurent". Ils ont également brandi des pancartes dénonçant ce qu’ils considèrent comme la montée d’un mouvement antisioniste hostile aux Juifs, affirmant que l’antisionisme contribue à accroître les actes antisémites.

La principale revendication des organisateurs concerne une tribune récemment publiée par le journal et largement critiquée dans certains milieux pro-israéliens. Le texte évoquait des abus sexuels systématiques commis contre des Palestiniens dans des prisons israéliennes. Les manifestants exigent le retrait de cette publication, la divulgation du processus éditorial ayant conduit à sa parution, une formation du personnel sur les questions liées à l’antisionisme ainsi que le licenciement de son auteur, le chroniqueur Nicholas Kristof.

Le mouvement était mené par l’organisation EndJewHatred, accompagnée de plusieurs groupes créés après l’attaque terroriste du Hamas contre Israël en octobre 2023, parmi lesquels Movement Against Antizionism, Brooklyn BridgeBuilders, Hineni, Stop Antizionism et IMPACT. Ces organisations affirment avoir vu le jour pour répondre à la hausse des discriminations antijuives observée aux États-Unis depuis le début de la guerre.

Si la manifestation précédente avait rassemblé plusieurs centaines de personnes, celle-ci a attiré une foule plus réduite. Quelques contre-manifestants et passants ont toutefois réagi sur place, certains exprimant leur soutien à la cause palestinienne tandis que d’autres échangeaient avec les militants en acceptant leurs tracts. Cette mobilisation s’inscrit dans une série croissante de rassemblements organisés ces dernières semaines par des groupes juifs new-yorkais pour dénoncer l’antisémitisme et afficher leur solidarité avec Israël.