Deuxième agression antisémite en moins de 24 heures à New York : un Juif poignardé à Brooklyn

Un homme juif a été blessé à l’arme blanche lors d’une altercation survenue mardi après-midi dans le quartier de Crown Heights, à Brooklyn, selon plusieurs sources communautaires et la police de New York.

Les faits se sont produits vers 16h10, à l’angle de Kingston Avenue et Lincoln Place. À leur arrivée sur les lieux, les policiers ont découvert un homme de 35 ans présentant une plaie par arme blanche au niveau de la poitrine. La victime a été transportée à l’hôpital et se trouvait dans un état stable, a indiqué la police new-yorkaise (NYPD).

Une vidéo diffusée par le groupe de surveillance Shomrim du quartier de Crown Heights montre un individu vêtu d’une veste noire se jeter vers la poitrine d’un autre homme, images qui auraient été filmées peu avant ou pendant l’agression. Le site d’information local COL Live, proche de la communauté Habad de Crown Heights, ainsi que Yaakov Behrman, figure de la communauté juive du quartier, ont affirmé que la victime était de confession juive.

À ce stade, aucune arrestation n’a été effectuée et l’enquête se poursuit. Interrogée sur une éventuelle qualification de crime de haine, la police n’a pas souhaité préciser si cette piste était envisagée.

Cet incident intervient dans un contexte de tensions accrues, moins de 24 heures après l’agression de jeunes membres de la communauté Habad dans le métro new-yorkais. À Crown Heights, quartier marqué par une forte présence juive, ces événements suscitent une vive inquiétude parmi les habitants et les responsables communautaires, qui appellent à une vigilance renforcée et à une réponse ferme des autorités.