Dix morts et trente blessés dans une attaque à la voiture-bélier lors du Nouvel An à La Nouvelle-Orléans

Selon les médias américains, au moins dix personnes ont été tuées et une trentaine d'autres blessées lors d'un incident dramatique survenu à La Nouvelle-Orléans, en Louisiane, dans la nuit du Nouvel An. D'après CBS, citant des témoins oculaires, un véhicule a percuté à grande vitesse un groupe de personnes avant que le conducteur ne sorte du véhicule et n'ouvre le feu. "Les policiers ont riposté", précisent les sources sur place.

L'incident s'est produit sur Bourbon Street, une artère historique située au cœur du célèbre Quartier français de La Nouvelle-Orléans. Une journaliste du réseau CBS présente sur les lieux a rapporté avoir vu "plusieurs personnes recevoir des soins sur place".

Les autorités ont déclaré un incident à victimes multiples et ont appelé les résidents à éviter le secteur. Des vidéos difficiles montrant des blessés et des corps sans vie ont circulé depuis les lieux de l'attaque. La police a établi un large périmètre de sécurité autour de la zone touchée.

