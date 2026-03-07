Donald Trump affirme que Cuba "vit ses derniers moments"

Le président américain Donald Trump a affirmé samedi que Cuba «vit ses derniers moments», prédisant un «grand changement» pour l’île communiste. Le chef de la Maison-Blanche a tenu ces propos lors d’un sommet organisé en Floride avec plusieurs dirigeants alliés d’Amérique latine.

Ces déclarations s’inscrivent dans une série de prises de position de plus en plus offensives de Donald Trump à l’égard du régime cubain. «Je vais m’occuper de Cuba», a-t-il déclaré devant les participants du sommet, laissant entendre qu’une initiative américaine pourrait être lancée prochainement concernant l’île.

Le président américain a également affirmé que La Havane serait actuellement engagée dans des discussions avec Washington. Selon lui, les autorités cubaines chercheraient à parvenir à un accord avec les États-Unis.

Donald Trump a indiqué que ces échanges impliquaient également le secrétaire d’État Marco Rubio, figure centrale de la diplomatie américaine et proche des positions fermes envers le régime cubain.

Le chef de l’État n’a toutefois pas précisé la nature exacte de ces négociations ni les contours d’un éventuel accord.