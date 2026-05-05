Donald Trump affirme que l’Iran "n’a plus de marine"

Le président américain Donald Trump a multiplié mardi les déclarations tout en cherchant à relativiser l’ampleur du conflit avec l’Iran. Depuis la Maison-Blanche, il a notamment assuré que Téhéran « n’a plus de marine », celle-ci ayant été « totalement anéantie » selon ses propos.

Dans le même temps, Donald Trump s’efforce de présenter la guerre sous un jour limité. « Nous sommes dans un petit accrochage sur le plan militaire. Je parle d’“accrochage” parce que l’Iran n’a aucune chance », a-t-il déclaré lors d’un point presse à la Maison-Blanche. Une rhétorique qu’il répète, évoquant également une « mini-guerre » ou encore une « petite excursion », alors même qu’il parle par ailleurs ouvertement de « guerre ».

Le président américain a également livré des détails sur le blocus imposé autour du détroit d’Ormuz, point névralgique du commerce énergétique mondial. Il affirme qu’« un des plus gros bateaux du monde » a tenté de le violer. « On a lancé un avertissement au capitaine du bateau : On va tirer sur vous dans 10 secondes. Et ils nous ont respectés », a-t-il raconté.

Par ailleurs, Donald Trump a insisté sur les succès militaires américains. « Nous avons battus l'Iran à plate couture, il ne leur reste plus que de petites embarcations équipées de mitrailleuses à l'avant », a-t-il affirmé, réitérant sa conviction d’une supériorité écrasante.

Il a également répété que les capacités nucléaires iraniennes avaient été neutralisées : « Nous avons détruit leur potentiel nucléaire. Il leur faudra des semaines pour sortir ce qui a été enterré ».

Ces déclarations interviennent dans un contexte de tensions persistantes et de négociations difficiles entre Washington et Téhéran. Si le président américain met en avant des succès militaires majeurs, son choix de vocabulaire vise aussi à contenir une opinion publique américaine largement réticente à un conflit prolongé au Moyen-Orient.