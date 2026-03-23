Donald Trump évoque des "points d’accord majeurs" avec l’Iran

Le président américain Donald Trump a affirmé lundi que les États-Unis et l’Iran avaient trouvé des « points d’accord majeurs » dans le cadre de discussions en cours, évoquant une avancée significative dans un contexte de fortes tensions.

S’exprimant devant des journalistes en Floride avant de s’envoler pour Memphis, le président républicain a indiqué que ces échanges avaient été menés avec un « haut dirigeant » iranien, sans toutefois préciser son identité. Il a néanmoins souligné qu’il ne s’agissait pas du nouveau guide suprême, Mojtaba Khamenei.

Donald Trump a également réaffirmé l’une des exigences centrales de Washington, déclarant que les États-Unis souhaitaient obtenir « l’uranium enrichi » détenu par l’Iran, un point clé dans les discussions liées au programme nucléaire de la République islamique.

Dans le même temps, le président américain a assuré qu’un « changement de régime » était en cours en Iran, estimant qu’il survenait « automatiquement » après la disparition de « tous les représentants du régime ». Il a toutefois averti que les États-Unis pourraient « continuer à bombarder allègrement » en cas d’échec des négociations. Donald Trump a par ailleurs décrit ses interlocuteurs comme « très raisonnables » et « très solides », évoquant des figures « respectées » susceptibles de jouer un rôle central, tout en précisant que le guide suprême Mojtaba Khamenei n’était pas impliqué et se trouvait « indisponible ».

Malgré ces déclarations offensives, le président américain s’est montré prudent quant à l’issue des négociations. « Je ne garantis rien », a-t-il insisté, tout en évoquant une « réelle possibilité » d’accord dans les prochains jours.