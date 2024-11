Donald Trump, l'homme d'affaires devenu président qui rêve d'un retour à la Maison Blanche

À la veille de l'élection présidentielle américaine du 5 novembre, Donald Trump tente un retour spectaculaire à la Maison Blanche, malgré ses déboires judiciaires. Portrait d'un personnage hors norme qui a bouleversé la politique américaine.

Né le 14 juin 1946 dans le Queens à New York, Donald Trump est issu d'une famille fortunée, fils du magnat de l'immobilier Fred Trump. Après des études à l'Université de Pennsylvanie, il reprend l'entreprise familiale qu'il rebaptise "Trump Organization", bâtissant un empire immobilier évalué aujourd'hui à 7,5 milliards de dollars par Forbes.

Sa carrière ne se limite pas à l'immobilier. Trump devient une véritable célébrité, propriétaire de casinos, organisateur de concours de beauté et star de téléréalité avec "The Apprentice". Son parcours est toutefois jalonné de controverses, notamment six faillites d'entreprises et des accusations d'évasion fiscale.

AP Photo/Alex Brandon

Sa présidence (2017-2021) a profondément marqué les États-Unis : retrait d'accords internationaux majeurs, guerre commerciale avec la Chine, restrictions migratoires, et les "Accords d'Abraham" au Moyen-Orient. Son mandat s'achève dans la tourmente avec la contestation des résultats de l'élection de 2020 et l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021. Malgré une inculpation historique dans l'affaire Stormy Daniels et une tentative d'assassinat en juillet 2024, Trump conserve une influence considérable au sein du Parti républicain. À 78 ans, il tente un retour à la présidence, démontrant une résilience politique exceptionnelle face aux obstacles judiciaires et personnels.