Donald Trump: "Les États-Unis ont besoin de deux semaines de plus pour éliminer toutes les cibles iraniennes"
Le président américain estime que l’Iran est « vaincu sur le plan militaire », tout en laissant entendre que de nouvelles frappes pourraient encore être menées.
Le président américain Donald Trump a affirmé que les États-Unis n’avaient besoin que de « deux semaines supplémentaires » pour atteindre l’ensemble de leurs objectifs militaires en Iran, dans une interview enregistrée plus tôt cette semaine et diffusée dimanche.
Interrogé par la journaliste indépendante Sharyl Attkisson, Donald Trump a estimé que l’Iran était désormais « vaincu sur le plan militaire », tout en avertissant que Téhéran n’avait probablement « pas encore dit son dernier mot ».
« Ils sont vaincus sur le plan militaire (…) peut-être ne s’en rendent-ils pas compte, mais je pense qu’ils le savent », a déclaré le président américain, alors que les tensions restent extrêmement élevées au Moyen-Orient malgré les discussions diplomatiques en cours.
Donald Trump a également laissé entendre que l’armée américaine pourrait prolonger ses opérations afin de finaliser la campagne militaire contre les infrastructures iraniennes.
« Nous pourrions rester sur place deux semaines supplémentaires et frapper toutes les cibles. Nous avions certaines cibles en vue, et nous en avons probablement atteint 70 %, mais il y en a d’autres que nous pourrions encore frapper (…) ce ne serait que la touche finale », a-t-il expliqué.
Ces déclarations interviennent alors que l’Iran a annoncé dimanche avoir transmis sa réponse à la dernière proposition américaine visant à mettre un terme au conflit déclenché le 28 février par Israël et les États-Unis.
Au cours de cette interview, Trump s’en est également pris une nouvelle fois à l’OTAN, qualifiant l’alliance militaire occidentale de « tigre de papier ».
Le président américain a reproché à plusieurs alliés européens de ne pas avoir suffisamment soutenu Washington dans la confrontation avec Téhéran.