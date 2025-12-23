Donald Trump menace le président du Venezuela : "Ce sera la dernière fois qu'il jouera les durs"

Le président américain Donald Trump a intensifié mardi ses menaces à l'encontre du président vénézuélien Nicolás Maduro, alors que Washington cherche à intercepter les pétroliers au service de l'industrie pétrolière du pays sud-américain.

"S'il veut jouer les durs, ce sera la dernière fois qu'il pourra le faire", a déclaré Trump. Interrogé sur l'objectif de sa pression militaire contre le Venezuela et si celle-ci visait à évincer Maduro, le président américain a répondu sans détour : "Ce serait intelligent de sa part de quitter le pouvoir".

La semaine dernière, Trump avait franchi une nouvelle étape en désignant le régime de Maduro comme organisation terroriste étrangère et en imposant un embargo sur les pétroliers quittant le Venezuela. Dans un communiqué au ton belliqueux, le président américain avait affirmé que "le Venezuela est complètement encerclé par la plus grande flotte de navires de guerre jamais assemblée dans l'histoire de l'Amérique du Sud".

Trump avait poursuivi en menaçant : "Elle ne fera que croître, et le choc pour eux sera sans précédent jusqu'à ce qu'ils restituent aux États-Unis tout le pétrole, les terres et autres actifs qu'ils nous ont volés par le passé".

Dans la foulée, le président a annoncé la construction de deux nouveaux navires de guerre appartenant à une "classe Trump". Le secrétaire à la Marine, John Phelan, a qualifié ces bâtiments de "simple élément de la flotte dorée que le président va construire".

Cette nouvelle escalade marque un durcissement significatif de la politique américaine envers Caracas, multipliant les pressions militaires et économiques pour contraindre le régime vénézuélien à céder.