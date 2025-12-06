Donald Trump reçoit le Prix de la paix de la Fifa

Lors de la cérémonie du tirage au sort du Mondial 2026 à Washington, la Fifa a inauguré son tout nouveau Prix de la paix en le remettant à… Donald Trump. Le président américain est ainsi devenu, vendredi 5 décembre, le premier récipiendaire de cette distinction créée en novembre pour récompenser les personnalités œuvrant à « unir les peuples et donner de l’espoir aux générations futures ».

Gianni Infantino, président de la Fifa et fervent soutien de longue date de Donald Trump, a salué « les efforts diplomatiques majeurs » du chef d’État américain. Sans citer précisément les dossiers, il a évoqué plusieurs accords de paix signés durant la présidence Trump. « C'est ce que nous voulons d’un dirigeant », a affirmé Infantino, déclenchant une salve d’applaudissements dans la salle du Kennedy Center.

https://x.com/i/web/status/1997002982333034677 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Donald Trump a qualifié cette récompense de « l’un des grands honneurs de sa vie », rappelant son engagement personnel pour la « paix mondiale », un thème qu’il revendique régulièrement, y compris lorsqu’il se disait « digne du Nobel ».

Cette remise de prix vient renforcer une relation déjà très étroite entre Infantino et Trump. Leur proximité est connue : le dirigeant de la Fifa avait assisté à l’investiture présidentielle en 2017 et effectué plusieurs visites au Bureau ovale.

Les États-Unis seront au cœur du Mondial 2026, puisqu’ils accueilleront 78 des 104 rencontres, y compris la grande finale au MetLife Stadium, dans le New Jersey. Une vitrine sportive d’ampleur mondiale, désormais marquée par une séquence hautement politique.