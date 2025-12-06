Donald Trump reçoit le Prix de la paix de la Fifa

Donald Trump a qualifié cette récompense de « l’un des grands honneurs de sa vie », rappelant son engagement personnel pour la « paix mondiale ».

Donald Trump reçoit des mains du président de la FIFA, Gianni Infantino, le Prix de la paix de la Fifa lors du tirage au sort de la Coupe du monde de football 2026 au Kennedy Center à Washington, le vendredi 5 décembre 2025.
Donald Trump reçoit des mains du président de la FIFA, Gianni Infantino, le Prix de la paix de la Fifa lors du tirage au sort de la Coupe du monde de football 2026 au Kennedy Center à Washington, le vendredi 5 décembre 2025. Mandel Ngan/AP

Lors de la cérémonie du tirage au sort du Mondial 2026 à Washington, la Fifa a inauguré son tout nouveau Prix de la paix en le remettant à… Donald Trump. Le président américain est ainsi devenu, vendredi 5 décembre, le premier récipiendaire de cette distinction créée en novembre pour récompenser les personnalités œuvrant à « unir les peuples et donner de l’espoir aux générations futures ».

Gianni Infantino, président de la Fifa et fervent soutien de longue date de Donald Trump, a salué « les efforts diplomatiques majeurs » du chef d’État américain. Sans citer précisément les dossiers, il a évoqué plusieurs accords de paix signés durant la présidence Trump. « C'est ce que nous voulons d’un dirigeant », a affirmé Infantino, déclenchant une salve d’applaudissements dans la salle du Kennedy Center.

Donald Trump a qualifié cette récompense de « l’un des grands honneurs de sa vie », rappelant son engagement personnel pour la « paix mondiale », un thème qu’il revendique régulièrement, y compris lorsqu’il se disait « digne du Nobel ».

Cette remise de prix vient renforcer une relation déjà très étroite entre Infantino et Trump. Leur proximité est connue : le dirigeant de la Fifa avait assisté à l’investiture présidentielle en 2017 et effectué plusieurs visites au Bureau ovale.

Les États-Unis seront au cœur du Mondial 2026, puisqu’ils accueilleront 78 des 104 rencontres, y compris la grande finale au MetLife Stadium, dans le New Jersey. Une vitrine sportive d’ampleur mondiale, désormais marquée par une séquence hautement politique.

