Donald Trump reposte sur son réseau social un sketch se moquant de Keir Starmer

Le président américain Donald Trump a partagé sur son réseau Truth Social un sketch satirique se moquant du Premier ministre britannique Keir Starmer, dans un geste qui illustre les tensions persistantes entre Washington et Londres depuis le début de la guerre contre l’Iran.

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La séquence, issue de la nouvelle version britannique de l’émission « Saturday Night Live », diffusée sur Sky One, met en scène un Keir Starmer caricaturé, nerveux et hésitant à l’idée de devoir appeler Donald Trump. Interprété par l’acteur George Fouracres, le dirigeant britannique apparaît en panique à Downing Street, s’inquiétant : « Et si Donald me criait dessus ? ». Dans le sketch, il finit par raccrocher précipitamment, décrivant le président américain comme à la fois « effrayant » et « merveilleux », tout en confessant vouloir avant tout « le rendre heureux ».

Donald Trump s’est contenté de relayer la vidéo sans commentaire, mais ce geste intervient dans un contexte de critiques répétées à l’encontre de Keir Starmer. Depuis plusieurs semaines, le président américain reproche au Royaume-Uni un soutien jugé insuffisant dans le cadre du conflit au Moyen-Orient.

Début mars, Donald Trump avait déjà vivement attaqué le Premier ministre britannique, estimant qu’il ne faisait pas preuve du leadership attendu. « Ce n’est pas à Winston Churchill que nous avons affaire », avait-il lancé, se disant « mécontent de Londres » après le refus initial du Royaume-Uni de permettre l’utilisation de ses bases militaires par les forces américaines.

Le président américain avait également dénoncé une coopération jugée insuffisante, affirmant que « le Royaume-Uni s’est montré très peu coopératif ».