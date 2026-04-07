Donald Trump se dit prêt à un cessez-le-feu si l'Iran rouvre complètement le détroit d'Ormuz

Le président américain Donald Trump a annoncé être prêt à suspendre les opérations militaires contre l’Iran pendant deux semaines et à envisager un cessez-le-feu, à condition que Téhéran procède à la réouverture « complète, immédiate et sécurisée » du détroit d’Ormuz. Cette déclaration intervient à quelques heures de l’expiration d’un ultimatum américain, dans un contexte de tensions extrêmes au Moyen-Orient.

Dans un message publié sur Truth Social, Donald Trump a précisé que cette décision faisait suite à des échanges avec le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif et le chef de l’armée Asim Munir, qui ont plaidé pour un sursis afin de favoriser une solution diplomatique. Washington accepte ainsi de « suspendre les bombardements et attaques » contre l’Iran pour une période de deux semaines, sous réserve de l’engagement iranien sur le détroit stratégique.

Le président américain a également évoqué un « cessez-le-feu bilatéral », estimant que les États-Unis avaient déjà « atteint et dépassé leurs objectifs militaires ». Il affirme que les discussions sont « très avancées » en vue d’un accord global de paix à long terme avec l’Iran, ainsi que pour une stabilisation plus large du Moyen-Orient.

Selon Donald Trump, les États-Unis ont reçu de Téhéran une proposition en dix points, qu’il juge « viable » et constituant « une base de travail » pour les négociations. Il affirme que la plupart des points de désaccord passés ont déjà été surmontés, et que le délai de deux semaines doit permettre de « finaliser et conclure » un accord durable.

Cette ouverture marque un tournant potentiel après plusieurs jours d’escalade militaire et de menaces de frappes massives contre des infrastructures iraniennes. Elle reflète également l’implication croissante d’acteurs régionaux, comme le Pakistan, dans les efforts de médiation.

Si les conditions posées par Washington sont acceptées par Téhéran, cette trêve pourrait ouvrir la voie à une désescalade significative. Toutefois, de nombreuses incertitudes demeurent quant à la mise en œuvre concrète de cet accord et à la capacité des deux parties à maintenir ce fragile équilibre entre confrontation et diplomatie.