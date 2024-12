Donald Trump : "Si les otages ne sont pas libérés avant mon investiture, ce sera l'enfer au Moyen-Orient"

Le président américain élu, Donald Trump, a menacé les preneurs d'otages d'"une puissance de feu américaine" sans précédent s'ils ne sont pas libérés d'ici son entrée en fonction le 20 janvier.

Trump a d'abord fait cette menace lors de la Convention nationale républicaine en juillet, mais le dernier avertissement publié sur Truth Social intervient un jour après que le Hamas a diffusé une vidéo de propagande montrant l'otage américano-israélien Edan Alexander, dans laquelle le jeune homme de 20 ans supplie Trump d'obtenir sa libération.

"Tout le monde parle des otages qui sont détenus de manière si violente, inhumaine et contre la volonté du monde entier, au Moyen-Orient - Mais ce n'est que du blabla, et pas d'action !" écrit Trump sur Truth Social, sans mentionner Israël ou le groupe terroriste du Hamas par leur nom. "Que cette VÉRITÉ serve à représenter que si les otages ne sont pas libérés avant le 20 janvier 2025, date à laquelle j'assume fièrement mes fonctions de président des États-Unis, il y aura TOUT L'ENFER À PAYER au Moyen-Orient, et pour ceux qui sont aux commandes et qui ont perpétré ces atrocités contre l'humanité", ajoute-t-il. "Ceux qui en sont responsables seront frappés plus durement que quiconque dans la longue et glorieuse histoire des États-Unis d'Amérique. LIBÉREZ LES OTAGES MAINTENANT !"