Donald Trump signe un décret pour classer les Frères musulmans comme organisation terroriste

Le président américain Donald Trump a signé lundi un décret enclenchant le processus visant à désigner plusieurs branches des Frères musulmans comme « organisations terroristes étrangères ». Une décision aux implications diplomatiques majeures, qui marque un net durcissement de la posture américaine vis-à-vis de la confrérie islamiste.

Dans le texte publié par la Maison-Blanche, Washington accuse les branches du mouvement implantées au Liban, en Jordanie et en Égypte de « commettre, encourager ou soutenir des campagnes de violence et de déstabilisation » mettant en danger « leurs propres régions, des citoyens américains ou des intérêts américains ». Le décret confie au secrétaire d’État Marco Rubio et au ministre des Finances Scott Bessent la responsabilité de mener à terme cette procédure de désignation.

Si les Frères musulmans venaient à être formellement classés comme organisation terroriste étrangère, les conséquences seraient lourdes : gel des avoirs, interdiction des transactions financières, sanctions administratives et interdiction d’entrée sur le territoire américain. Au-delà de leur portée punitive, ces mesures exerceraient également une forte pression sur les pays hébergeant ou tolérant des branches actives de la confrérie.

Fondée en Égypte et longtemps considérée comme la principale force d’opposition dans le pays, la confrérie a été interdite et qualifiée d’organisation terroriste par Le Caire dès 2013, après l’éviction du président Mohamed Morsi. Le mouvement est également banni en Arabie saoudite et en Jordanie, qui l’accuse d’activités visant à « déstabiliser le pays », notamment la fabrication de roquettes.

En Europe, la France a intensifié sa vigilance : Emmanuel Macron a consacré cette année deux Conseils de défense à la question de « l’entrisme » des Frères musulmans. La décision américaine pourrait désormais ouvrir une nouvelle phase dans la confrontation internationale autour de l’islam politique.