Donald Trump suspend le déploiement de la Garde nationale dans plusieurs grandes villes américaines

Le président américain Donald Trump a annoncé mercredi qu’il renonçait, « pour le moment », à son projet de déployer des troupes de la Garde nationale à Chicago, Los Angeles et Portland. Une décision contrainte par une série d’obstacles juridiques qui ont freiné, voire bloqué, l’initiative présidentielle.

« Nous reviendrons, peut-être sous une forme très différente et plus forte, lorsque la criminalité repartira à la hausse — ce n’est qu’une question de temps », a écrit le président sur les réseaux sociaux. Trump avait justifié ces déploiements, décidés contre l’avis des autorités locales démocrates, par la nécessité de lutter contre la criminalité, l’immigration illégale et les manifestations.

En pratique, les troupes n’ont jamais été déployées dans les rues de Chicago et de Portland, en raison de recours judiciaires. À Los Angeles, où plusieurs milliers de soldats avaient été mobilisés pour protéger des bâtiments fédéraux lors d’opérations migratoires, les derniers contingents ont quitté le terrain à la mi-décembre, après une décision de justice.

Les autorités locales contestent fermement la lecture présidentielle. À Portland, la mairie affirme que la baisse de la criminalité est le résultat du travail de la police et de programmes locaux de sécurité. Chicago souligne que la ville a enregistré 416 homicides en 2025, son chiffre le plus bas depuis 2014.

La Cour suprême a, en décembre, refusé d’autoriser le déploiement de la Garde nationale dans la région de Chicago, infligeant un revers notable à la Maison-Blanche. Les gouverneurs démocrates de l’Illinois, de l’Oregon et de Californie ont salué une victoire de l’État de droit face à ce qu’ils qualifient de « militarisation » des villes.

Malgré ce recul, des troupes restent déployées dans d’autres villes, notamment à Washington et à La Nouvelle-Orléans, où un soutien politique local existe. Donald Trump, qui fait de la lutte contre la criminalité un axe central de son second mandat, n’exclut pas de relancer l’offensive à l’approche des élections de mi-mandat.