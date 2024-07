Dr. Ruth Westheimer, l'icône de l'éducation sexuelle, s'éteint à 96 ans

La Dr. Ruth Westheimer, thérapeute pétillante devenue figure de la culture populaire américaine grâce à ses conseils sur la sexualité, est décédée vendredi à l'âge de 96 ans dans son appartement de Manhattan, selon le Washington Post.

Connue universellement comme "Dr. Ruth", cette femme de 1m40 à l'accent allemand distinctif a prêché pendant des décennies les joies d'une vie sexuelle épanouie et sûre. Née Karola Ruth Siegel en 1928 à Francfort, elle a survécu à la Shoah avant d'émigrer en Palestine, où elle a rejoint la Haganah et a été formée comme sniper.

Après des études à Paris et New York, elle obtient un doctorat en éducation et commence à travailler pour le Planned Parenthood. Sa carrière médiatique débute en 1980 avec une émission de radio nocturne, "Sexually Speaking", où elle répond aux questions des auditeurs sur la sexualité. Son approche franche et joyeuse, combinée à son accent unique, lui vaut rapidement une immense popularité.

"Je suis comme une mère juive qui parle explicitement", disait-elle pour expliquer son succès. Son émission de radio, suivie d'apparitions télévisées et de sa propre émission, a contribué à briser les tabous autour de la sexualité dans la société américaine. Westheimer, mariée trois fois et mère de deux enfants, a toujours prôné une sexualité sûre et épanouie. Elle a continué à partager sa sagesse et son enthousiasme pour la vie jusqu'à ses derniers jours. Le décès du Dr. Ruth marque la fin d'une ère pour l'éducation sexuelle grand public. Son héritage, mêlant expertise, humour et compassion, continuera d'influencer les discussions sur la sexualité pour les générations à venir.