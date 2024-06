En colère après une vidéo de Netanyahou, la Maison Blanche annule un forum américano-israélien sur l'Iran

En colère après la publication par Benjamin Netanyahou d'un message vidéo reprochant aux Etats-Unis leurs atermoiements concernant l'envoi d'armes à l'Etat hébreu, la Maison Blanche a annulé une série de réunions stratégiques sur l'Iran, auxquelles devaient participer de hauts responsables sécuritaires israéliens.

Dans cette vidéo publiée mardi, le Premier ministre déclarait : "Il est impossible pour l’administration américaine de refuser à Israël des armes et des munitions dans cette période. Israël est l'allié le plus proche des États-Unis et il mène actuellement un combat pour sa survie contre le Hamas, l'Iran et nos autres ennemis communs".

Réagissant à ces propos, la porte-parole de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre , a déclaré qu'une seule livraison d'armes avait été suspendue depuis le début de la guerre, tandis que des livraisons d'armes d'une valeur de plusieurs milliards de dollars affluaient vers Israël de manière continue. "Nous ne savons vraiment pas de quoi il parle", a dit la porte-parole. Washington a en effet suspendu une livraison de bombes à l'Etat hébreu le mois dernier, par crainte d'une opération de grande ampleur à Rafah, dans le sud de Gaza, où se trouvaient encore plus d'un million de civils.

Le forum stratégique israélo-américain sur l'Iran prévu jeudi à la Maison Blanche était censé inclure des réunions avec des responsables du Département d'État américain, du Pentagone et des agences de renseignement américaines, ainsi qu'avec deux responsables israéliens, le chef du Conseil de sécurité nationale et le ministre des Affaires stratégiques. Les entretiens de ces deux derniers avec Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale américain, sont toutefois maintenus. Le ministre de la Défense israélien, Yoav Gallant, est également censé se rendre aux Etats-Unis en début de semaine prochaine.