Enquête interne après un "Free Palestine" glissé dans un cadeau de Hanoucca acheté chez Bloomingdale’s

Une cliente juive new-yorkaise a découvert avec stupeur un message politique glissé dans un cadeau de Hanoucca acheté chez Bloomingdale’s, déclenchant une enquête interne au sein de la célèbre enseigne américaine.

Arielle Harris a raconté l’incident sur TikTok, où sa vidéo a rapidement suscité de nombreuses réactions. Pour la première soirée de Hanoucca, elle a reçu de son compagnon un pyjama à thème festif, orné d’étoiles de David et de ménorahs. À l’intérieur de l’emballage, posé sur le reçu et une carte aux couleurs du magasin, se trouvait un mot manuscrit portant l’inscription : "Free Palestine".

https://x.com/i/web/status/2001102970780299294 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

"Sur le moment, je n’ai pas compris", explique Arielle Harris, tandis que son compagnon, Andrew Jones, raconte avoir ressenti un profond malaise en découvrant le message. Le couple affirme que cette expérience est intervenue dans un climat déjà lourd, quelques jours après l’attentat antisémite meurtrier de Bondi Beach, en Australie. Avant de rendre l’affaire publique, ils ont contacté leurs proches.

Dans sa vidéo, Arielle Harris estime que cet acte n’aurait jamais dû se produire et demande des comptes à l’enseigne quant au comportement de ses employés. Face à des internautes suggérant une mise en scène, Andrew Jones a fermement rejeté ces accusations.

Le couple indique avoir échangé avec un cadre dirigeant de Bloomingdale’s, qui a présenté des excuses et procédé à un remboursement intégral. Selon Arielle Harris, la direction a assuré que le centre de traitement des commandes vérifie désormais les colis afin de s’assurer qu’aucun autre message de ce type n’y soit inséré. Malgré ces démarches, le couple affirme que le geste a été ressenti comme une intrusion, gâchant un moment de fête intime.

Dans un communiqué, un porte-parole de Bloomingdale’s a confirmé l’ouverture d’une enquête, qualifiant le message d’"acte non autorisé et inacceptable", et rappelant que l’antisémitisme et toute forme de discrimination "n’ont absolument pas leur place" au sein de l’entreprise.

L’ancienne envoyée américaine chargée de la lutte contre l’antisémitisme, Deborah Lipstadt, a également dénoncé l’incident sur les réseaux sociaux, le qualifiant de honteux. De leur côté, Arielle Harris et Andrew Jones disent aujourd’hui hésiter à retourner faire leurs achats chez Bloomingdale’s.