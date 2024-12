Enquêtes fédérales sur Elon Musk : des manquements à la sécurité nationale soulèvent l'inquiétude

Une investigation du New York Times révèle qu'Elon Musk et SpaceX font l'objet de trois enquêtes fédérales parallèles concernant de potentielles violations des protocoles de sécurité nationale. Le Département de la Défense, l'Armée de l'Air et le Sous-secrétaire à la Défense pour les Affaires de Sécurité et de Renseignement examinent actuellement ces allégations.

Au cœur des préoccupations : le non-respect des obligations de reporting, notamment concernant les rencontres de Musk avec des dirigeants étrangers. L'Armée de l'Air américaine aurait même refusé d'accorder au milliardaire une classification de sécurité de haut niveau, citant des "risques de sécurité" potentiels.

Les inquiétudes s'étendent au-delà des frontières américaines. Neuf pays d'Europe et du Moyen-Orient, dont Israël, ont exprimé leurs réserves auprès du Pentagone ces trois dernières années. Lors d'une réunion avec Tsahal début 2023, Musk a été qualifié de "carte imprévisible", les responsables israéliens craignant la divulgation d'informations sensibles - bien qu'ils aient finalement approuvé le déploiement de Starlink sur leur territoire.

En interne, les employés de SpaceX s'inquiètent du comportement de leur PDG, notamment de sa gestion des informations classifiées et de son attitude lors de réunions diplomatiques. Ses publications sur le réseau social X (anciennement Twitter) soulèvent également des questions sur sa capacité à protéger les secrets d'État, alors qu'il dispose d'une habilitation de sécurité donnant accès aux technologies militaires américaines les plus avancées.

La procédure de "contrôle continu", qui exige que Musk rapporte ses activités personnelles et ses déplacements à l'étranger, n'aurait pas été respectée. Le Times révèle notamment une rencontre non déclarée avec l'ambassadeur iranien auprès de l'ONU, illustrant ces manquements aux protocoles de sécurité.

Ces inquiétudes relatives au milliardaire sont d'autant plus vives qu'il est appelé à faire partie de la prochaine administration Trump.