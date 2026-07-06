États-Unis : 19 décès attribuables à la chaleur dans le New Jersey

Au moins 19 personnes sont mortes dans l'État du New Jersey, dans le nord-est des États-Unis, en raison de la vague de chaleur exceptionnelle qui frappe le pays depuis plusieurs jours, ont annoncé les autorités sanitaires locales.

Lors d'une conférence de presse, le commissaire à la santé du New Jersey, Raynard Washington, a indiqué que ces décès étaient suspectés d'être liés aux températures extrêmes. La plupart des victimes ont été retrouvées dans des logements dépourvus de climatisation. D'autres sont décédées à l'extérieur de leur domicile, dans la rue ou encore à l'intérieur de véhicules en stationnement.

Cette vague de chaleur touche une grande partie de l'est des États-Unis. Selon le Service météorologique national (NWS), près de 160 millions d'Américains sont concernés par des alertes à la chaleur majeure ou extrême, alors que le pays célébrait le week-end du 4 juillet, fête nationale américaine.

Face à cette situation, les autorités appellent la population à limiter les déplacements, à rester dans des lieux climatisés, à boire abondamment et à prendre des nouvelles des personnes les plus vulnérables, notamment les personnes âgées et celles vivant seules.

La gouverneure du New Jersey, Mikie Sherrill, a qualifié cet épisode de « période de chaleur la plus intense depuis plus de 14 ans » dans l'État, mettant en garde contre les risques importants pour la santé.

Comme dans de nombreuses régions du monde, les scientifiques estiment que les vagues de chaleur deviennent plus fréquentes et plus intenses sous l'effet du changement climatique, alimenté principalement par les émissions de gaz à effet de serre issues de la combustion du charbon, du pétrole et du gaz. Cette nouvelle vague intervient quelques jours seulement après la canicule historique qui a touché une grande partie de l'Europe.