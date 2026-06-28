Canicule en France : un lourd bilan encore provisoire

La canicule qui frappe la France depuis le 24 juin a déjà provoqué près de 1 000 décès supplémentaires par rapport aux mois précédents, selon des chiffres provisoires publiés dimanche par Santé publique France (SPF). L'agence sanitaire prévient que ce bilan, encore non consolidé, devrait s'alourdir dans les prochains jours en raison des effets différés des fortes chaleurs sur l'organisme.

Les régions les plus touchées sont celles placées en alerte rouge, notamment l'Île-de-France, la Nouvelle-Aquitaine, la Bretagne, le Centre-Val de Loire, la Normandie et les Pays de la Loire. Au total, 85 % des décès concernent des personnes âgées de 65 ans et plus, mais Santé publique France souligne que toutes les classes d'âge ont été affectées par cet épisode caniculaire.

L'agence relève également une hausse particulièrement marquée des décès à domicile, de l'ordre de 40 %, surtout en Île-de-France. Plus de 1 200 décès ont été enregistrés le 24 juin, puis plus de 1 400 décès quotidiens les 25 et 26 juin, contre une moyenne habituelle comprise entre 900 et 1 000 décès par jour au printemps.

Cette vague de chaleur, qui a vu les températures dépasser 40 °C dans plusieurs régions, est déjà considérée comme plus intense que celle de 2003. Pendant onze jours, les hôpitaux et les services de secours ont été soumis à une très forte pression, avec une multiplication des interventions d'urgence.

À Paris, les autorités ont interdit la consommation d'alcool sur la voie publique, reporté la Marche des fiertés et fermé plus tôt la tour Eiffel ainsi que le musée du Louvre afin de limiter les risques liés aux températures extrêmes. Les autorités ont également mis en garde contre les baignades non surveillées après plusieurs noyades, dont celle d'un homme dans le canal Saint-Martin.

La canicule a touché une grande partie de l'Europe. Le Royaume-Uni a enregistré son mois de juin le plus chaud jamais mesuré, tandis que l'Espagne et l'Allemagne ont également dépassé les 40 °C, illustrant l'ampleur de cet épisode climatique exceptionnel.