Une vague de chaleur exceptionnelle continue de frapper une grande partie de l’Europe, provoquant des perturbations majeures dans plusieurs pays. Températures record, incendies, orages violents, tensions sur les réseaux électriques et hausse des prix de l’énergie illustrent l’ampleur d’un épisode climatique qui met à rude épreuve les infrastructures du continent.

Présent à Londres à l’occasion de la Semaine d’action pour le climat, le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a alerté sur les conséquences combinées de la crise climatique et de la dépendance aux énergies fossiles. Évoquant la situation au Royaume-Uni, il a déclaré que « Londres n’est pas seulement en train de chauffer, elle étouffe ».

La France figure parmi les pays les plus touchés : au moins 18 personnes ont perdu la vie en raison de la chaleur extrême. Les températures ont atteint des niveaux rarement observés pour un mois de juin, avec 41,9 °C à Bordeaux et 41,2 °C à Poitiers. À Paris, le mercure s’est également approché des records historiques. Les autorités ont établi un lien entre la canicule et plusieurs décès de personnes âgées ainsi que des noyades de personnes qui se jettent dans l'eau en espérant se rafraîchir.

La pression exercée sur les réseaux électriques s’est fortement accentuée avec l’utilisation massive de la climatisation, tandis que la faible production éolienne a réduit l’offre d’électricité. Résultat : les prix de l’énergie ont bondi en France, en Allemagne et au Royaume-Uni, atteignant leurs plus hauts niveaux depuis plusieurs mois.

En France, la situation a conduit à l’arrêt temporaire d’une centrale nucléaire, les températures élevées limitant la disponibilité de l’eau froide nécessaire au refroidissement des installations. Le pays a par ailleurs enregistré la nuit la plus chaude depuis le début des relevés météorologiques nationaux en 1947, avec une température moyenne de 21,6 °C.

L’Espagne a placé plusieurs régions en alerte rouge, notamment autour de Cordoue et de Bilbao, où les températures ont avoisiné les 40 °C. La Pologne se prépare également à un épisode exceptionnel susceptible de faire grimper le thermomètre jusqu’à 41 °C, un niveau inédit dans le pays.

Au Royaume-Uni, la canicule s’est accompagnée de violents orages. Plus de 29 000 impacts de foudre ont été enregistrés en une seule nuit, provoquant inondations, incendies et perturbations importantes sur les réseaux ferroviaires et les transports londoniens. Les services d’assistance routière ont également signalé une forte hausse des pannes de véhicules liées à la surchauffe des moteurs.

Face à la multiplication de ces phénomènes extrêmes, plusieurs organisations environnementales britanniques estiment que les infrastructures actuelles ne sont plus adaptées aux nouvelles réalités climatiques et appellent les autorités à accélérer les mesures d’adaptation.