Néguev : 15 soldates victimes d'un coup de chaleur lors d'un entraînement

Une quinzaine de soldates de Tsahal participant à une formation de commandantes d'observation dans le désert du Néguev ont souffert de coups de chaleur et de déshydratation après un entraînement mené sous des températures extrêmes.

Selon les témoignages recueillis, les militaires auraient été contraintes de poursuivre leurs activités sur le terrain malgré une chaleur intense.

Les parents de plusieurs soldates, interrogés par la radio militaire Galei Tzahal, dénoncent un problème récurrent. Ils affirment qu'un incident similaire s'était déjà produit sur la même base il y a environ six mois, lors de la formation initiale.

D'après eux, le nombre de soldates souffrant de déshydratation aurait augmenté ces derniers mois. Certaines auraient perdu connaissance ou vomi après avoir participé à des exercices de tir réel sous des températures dépassant les 40 °C.

Les familles estiment que les conditions climatiques exceptionnelles n'ont pas été suffisamment prises en compte durant les entraînements.

Dans un communiqué, le porte-parole de Tsahal a indiqué que plusieurs soldates avaient effectivement sollicité une prise en charge médicale au cours du week-end après avoir ressenti des malaises compatibles avec une déshydratation.

L'armée précise que toutes les militaires concernées ont reçu les premiers soins sur la base, ont été placées au repos dans leur unité et restent sous surveillance médicale. Elles continuent de recevoir les soins nécessaires en fonction de leur état de santé.