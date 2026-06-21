"Nous ne vivons pas dans un monde normal" : inhumation des cinq soldats tués au Liban en 48 heures

Israël a rendu un dernier hommage ce dimanche à cinq soldats tombés ces deux derniers jours lors des combats dans le sud du Liban. Des cérémonies funéraires ont eu lieu à travers le pays pour le sergent Nave Habashoosh, le sergent Liav Kabbaya, le sergent Yoav Klein, le sergent Nir Ben Ari et le major de réserve Alexander Filin.

Nave Habashoosh, 20 ans, originaire de Geva Binyamin et combattant du 52e bataillon blindé, a été inhumé au cimetière militaire du mont Herzl. Évoquant le dernier message reçu de son fils quelques heures avant sa mort, son père a raconté : « Il m’avait écrit qu’il y avait une chance qu’il rentre la semaine suivante. Une heure plus tard, nous apprenions la tragédie. »

Liav Kabbaya, 20 ans, également membre du 52e bataillon blindé, a été enterré au cimetière militaire de Kfar Saba. Lors de la cérémonie, son père a résumé la douleur des familles endeuillées par une phrase devenue l’un des symboles de cette journée : « Dans un monde normal, un père ne devrait pas faire l’éloge funèbre de son fils. Nous ne vivons probablement pas dans un monde normal. »

Yoav Klein, lui aussi combattant du 52e bataillon, a été inhumé à Herzliya. Les trois soldats tankistes ont trouvé la mort jeudi lors de l’incident meurtrier qui a également coûté la vie au commandant du bataillon, le lieutenant-colonel Dor Ben Simhon.

À Kerem Maharal, famille, amis et camarades ont accompagné Nir Ben Ari, 21 ans, combattant de l’unité d’élite Maglan, tué lors d’une attaque de drone dans le sud du Liban. Son ancien directeur d’établissement scolaire a salué la mémoire d’un jeune homme « brillant, déterminé et doté d’un remarquable sens du leadership ». Ses proches ont rappelé qu’il devait achever prochainement son service militaire et rejoindre ses amis en voyage en Thaïlande.

À Haïfa, les obsèques du major de réserve Alexander Filin, 29 ans, ont rassemblé de nombreux proches. Le soldat a été tué mercredi dans l’explosion d’un engin explosif improvisé dans le village d’Al-Taybeh, au sud du Liban. Dans un message lu lors de la cérémonie, son épouse Daria a rendu hommage à « un homme au grand cœur » et a promis de transmettre à leur fille Emily le souvenir d’un père « héros ».

Ces cérémonies se sont déroulées dans un climat de forte émotion marqué par les incertitudes autour de la situation au Liban et la marge de manoeuvre laissée à Tsahal pour riposter aux attaques du Hezbollah.