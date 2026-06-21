Nave Habshoosh, quatrième soldat tué dans l'attaque contre le char au Liban

Tsahal a autorisé dimanche matin la publication du nom du quatrième soldat tué dans l'attaque du Hezbollah contre un char israélien dans le sud du Liban. Il s'agit du sergent-chef Nave Habshoosh, 20 ans, originaire de Geva Binyamin.

L'attaque s'est produite aux premières heures de vendredi lorsqu'un drone ou un missile antichar du Hezbollah a frappé le char du commandant du 52ᵉ bataillon de la 401ᵉ brigade blindée. Les quatre membres de l'équipage ont été tués.

Parmi les victimes figure le commandant du bataillon, le lieutenant-colonel Dor Gedalia Ben Shimhon, 32 ans. Tsahal avait déjà autorisé la publication des noms du sergent Yoav Klein, 21 ans, originaire d'Herzliya, et du sergent Liav Kababia, 20 ans, de Hod Hasharon, respectivement deuxième et troisième soldats identifiés parmi les victimes de cette attaque.

L'incident s'est produit dans le secteur de Tebnit, dans la région de Nabatiyé, au moment où les combats entre Tsahal et le Hezbollah se poursuivaient malgré les tentatives de cessez-le-feu.

Cette attaque figure parmi les incidents les plus meurtriers subis par les forces israéliennes ces derniers jours dans le sud du Liban, alors que les affrontements avec le Hezbollah continuent de faire des victimes des deux côtés de la frontière.