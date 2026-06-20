Yoav Klein identifié comme l'un des quatre soldats tués dans l'attaque contre un char

Tsahal a annoncé samedi soir la mort du sergent Yoav Klein, 21 ans, originaire d'Herzliya et combattant du 52ᵉ bataillon de la 401ᵉ brigade blindée. Il est l'un des quatre soldats israéliens tués lors d'une attaque du Hezbollah contre un char de combat dans le sud du Liban aux premières heures de vendredi.

L'incident a également coûté la vie au commandant du 52ᵉ bataillon, le lieutenant-colonel Dor Guedalia Ben Shimhon, ainsi qu'à deux autres militaires dont les noms avaient été publiés précédemment.

Selon l'enquête préliminaire de Tsahal, le char a été pris pour cible par le Hezbollah au cours d'opérations menées dans le sud du Liban. L'attaque s'inscrit dans une série d'affrontements particulièrement meurtriers survenus ces derniers jours malgré les tentatives de cessez-le-feu.

Yoav Klein servait comme tankiste au sein du bataillon 52, l'une des principales unités blindées engagées dans les combats contre le Hezbollah depuis la reprise des hostilités. Sa mort porte à plusieurs dizaines le nombre de soldats israéliens tombés depuis le début de l'offensive terrestre lancée au Liban en mars