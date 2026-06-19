Quatre soldats de Tsahal tués dans une attaque du Hezbollah au Liban

Quatre soldats israéliens ont été tués dans la nuit lors d’une attaque du Hezbollah dans le sud du Liban, a annoncé Tsahal vendredi matin.

Parmi les victimes figure le lieutenant-colonel Dor Guedalia Ben Simhon, 32 ans, originaire de Beit HaShita, qui commandait le 52e bataillon de la 401e brigade blindée. Les noms des trois autres soldats tués n’ont pas encore été rendus publics.

Selon les premiers éléments de l’enquête, l’incident s’est produit peu après minuit dans la région de Kfar Tebnit, au sud du Liban. Un char israélien a été touché par un drone explosif ou un missile antichar.

L’explosion a provoqué la mort des quatre membres d’équipage présents à bord. Les circonstances exactes de l’attaque font toujours l’objet d’investigations de la part de l’armée israélienne.

Dor Guedalia Ben Simhon avait récemment pris le commandement du 52e bataillon après que son prédécesseur eut été grièvement blessé lors de combats dans le sud du Liban en avril dernier.

Cette attaque intervient dans un contexte de fortes tensions à la frontière nord, alors que Tsahal poursuit ses opérations contre les infrastructures du Hezbollah et maintient sa présence dans une zone de sécurité au sud du Liban.

La mort de ce commandant de bataillon et de ses trois soldats constitue l’un des incidents les plus meurtriers pour l’armée israélienne sur le front libanais ces dernières semaines.