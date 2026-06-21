Liav Kababia, 20 ans, troisième soldat tué dans l'attaque du char

Tsahal a autorisé la publication du nom du troisième soldat tué dans l'attaque du Hezbollah contre le char du commandant du 52ᵉ bataillon. Il s'agit du sergent Liav Kababia, 20 ans, originaire de Hod Hasharon.

Son identité s'ajoute à celles déjà rendues publiques du sergent Yoav Klein, 21 ans, d'Herzliya, et du sergent-chef de réserve Nir Ben Ari, 21 ans, combattant de l'unité Maglan. Six soldats israéliens ont été tués cette semaine lors des combats dans le sud du Liban.

L'attaque contre le char s'est produite vers 00h20 dans la nuit de jeudi à vendredi, près du village de Tebnit, dans la région de Nabatiyé. Selon Tsahal, un « objectif suspect » a frappé le char dans lequel se trouvaient quatre militaires. Tous ont été tués, dont le commandant du 52ᵉ bataillon, le lieutenant-colonel Dor Ben Shimhon. L'identité du quatrième soldat n'a pas encore été autorisée à la publication.

Liav Kababia avait étudié au lycée Mosinson, où il avait suivi une spécialisation en cinéma. Le maire de Hod Hasharon, Amir Kochavi, lui a rendu hommage, le décrivant comme un jeune homme aux « yeux bienveillants, doté d'une grande imagination et de rêves sans fin ». Passionné de musique et de la mer, il souhaitait toujours progresser et donner le meilleur de lui-même.

Yoav Klein, également membre de l'équipage du char, était décrit par ses proches comme un basketteur talentueux et apprécié de tous. Son ancien professeur a salué « un jeune homme de valeurs, au cœur immense, toujours prêt à aider et à sourire ».

Par ailleurs, Nir Ben Ari a été tué quelques heures plus tard dans un autre incident à Kfar Tebnit, lorsqu'une position israélienne a été touchée par un tir de mortier et un drone explosif. Treize autres soldats ont été blessés dans cette attaque, dont deux grièvement. En riposte, Tsahal a frappé des infrastructures du Hezbollah dans le sud du Liban.