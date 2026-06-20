Sud-Liban : Un soldat de Tsahal tué et treize blessés dans une attaque du Hezbollah

Tsahal a annoncé samedi soir la mort d'un soldat ainsi que treize militaires supplémentaires blessés lors d'une attaque menée par le Hezbollah dans le sud du Liban au cours de la nuit.

Le soldat tué est le sergent-chef de réserve Nir Ben Ari, 21 ans, combattant de l'unité d'élite Maglan de la brigade Commando, originaire de Kérem Maharal.

Selon l'enquête préliminaire de l'armée israélienne, vers 1h30 du matin, une salve de roquettes ainsi qu'un drone explosif ont frappé une position militaire israélienne dans le village de Kfar Tebnit, dans la région de Nabatiyé.

L'attaque a coûté la vie à Nir Ben Ari et blessé treize autres soldats : deux sont dans un état grave, un a été modérément blessé et dix autres ont été légèrement touchés. Les militaires ont été évacués vers des hôpitaux et leurs familles ont été informées.

En réponse à cette attaque meurtrière, Tsahal a mené des frappes contre des infrastructures du Hezbollah dans la région de Nabatiyé.

La mort de Nir Ben Ari intervient alors que les combats se poursuivent malgré les tentatives de cessez-le-feu. Plus tôt dans la journée, Israël avait annoncé avoir reçu des instructions pour observer une trêve au Liban, tout en affirmant conserver sa liberté d'action contre toute menace émanant du Hezbollah.