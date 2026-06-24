Canicule : au moins 48 décès par noyade en France

Une canicule exceptionnelle frappe actuellement une grande partie de l’Europe occidentale, provoquant des records de température, des perturbations majeures et un lourd bilan humain. De la France au Royaume-Uni, en passant par l’Italie, la Suisse ou la Belgique, les autorités multiplient les alertes face à un épisode météorologique considéré comme l’un des plus intenses jamais enregistrés sur le continent.

En France, où plus de 90 % de la population est concernée par des alertes canicule, le thermomètre a atteint 44,3 °C dans la commune de Pissos, dans le sud-ouest du pays. Paris a enregistré mardi près de 41 °C . Les autorités font état d’au moins 48 décès par noyade depuis le début de la vague de chaleur, de nombreuses victimes ayant tenté de se rafraîchir dans les rivières, les lacs ou en bord de mer.

Les conséquences se font sentir dans de nombreux secteurs. À Paris, la tour Eiffel et le musée du Louvre ont réduit leurs horaires d’ouverture en raison des températures extrêmes. En Bretagne, près de 68 000 foyers ont été privés d’électricité après la défaillance d’un transformateur. Les maisons de retraite ont dû recourir à des dispositifs d’urgence pour protéger les personnes les plus vulnérables.

Le Royaume-Uni est lui aussi confronté à des conditions inhabituelles. Les autorités météorologiques ont émis une alerte pour chaleur extrême, un niveau rarement atteint. Plusieurs établissements scolaires ont adapté leurs horaires, tandis que les compagnies ferroviaires ont ralenti la circulation des trains afin de prévenir les déformations des rails.

Face à la chaleur, plusieurs villes européennes ont mis en place des mesures exceptionnelles. Genève a ouvert gratuitement ses salles de cinéma climatisées aux personnes âgées, tandis qu’Amsterdam a autorisé l’accès gratuit à plusieurs piscines municipales pour certains résidents.

Les scientifiques attribuent cet épisode à un phénomène météorologique appelé « blocage oméga », une zone de haute pression persistante qui emprisonne l’air chaud au-dessus de l’Europe pendant plusieurs jours. Ce mécanisme crée un véritable « dôme de chaleur » alimenté par des masses d’air en provenance d’Afrique du Nord.

Selon plusieurs études récentes, le changement climatique amplifie considérablement ce type d’événement. Les chercheurs estiment que les températures observées auraient été de deux à quatre degrés inférieures sans le réchauffement climatique d’origine humaine.

Les prévisionnistes ne prévoient pas d’amélioration significative à court terme. La vague de chaleur devrait désormais gagner l’Europe centrale et orientale, avec des alertes renforcées en Pologne, en Croatie et en Hongrie dans les prochains jours.