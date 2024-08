Etats-Unis : attaque contre des étudiants juifs à l'Université de Pittsburgh

Un événement inquiétant s'est produit sur le campus de l'Université de Pittsburgh, ravivant les craintes d'une montée de l'antisémitisme dans les milieux universitaires américains. Un groupe d'étudiants juifs a été agressé près de la Cathédrale de l'Apprentissage, symbole emblématique de l'université. Selon les autorités universitaires, l'attaque a eu lieu tard dans la soirée, impliquant un suspect qui n'aurait aucun lien connu avec l'établissement. Armé d'une bouteille, l'assaillant a blessé deux étudiants qui ont dû recevoir des soins sur place. La police universitaire est intervenue rapidement, procédant à l'arrestation immédiate du suspect, dont l'identité n'a pas été révélée.

Cette agression s'inscrit dans un contexte de tension croissante sur les campus américains depuis l'attaque du Hamas en Israël le 7 octobre et la guerre qui s'en est suivie à Gaza. L'Université de Pittsburgh, consciente de la gravité de la situation, a réagi fermement : "Ni les actes de violence ni l'antisémitisme ne seront tolérés", a-t-elle déclaré dans un communiqué. L'incident a particulièrement résonné à Pittsburgh, ville encore marquée par la tragédie de la synagogue Tree of Life en 2018, où un suprémaciste blanc avait assassiné 11 personnes, dans ce qui reste l'attaque antisémite la plus meurtrière de l'histoire des États-Unis. Face à cette nouvelle menace, l'université a rapidement mis en place des mesures de soutien. Des services de conseil ont été proposés aux étudiants, et les dirigeants de l'établissement se sont mis en contact avec le Centre Hillel de l'Université ainsi qu'avec la Fédération Juive du Grand Pittsburgh. L'enquête est en cours, menée par la police universitaire avec le soutien des autorités locales et fédérales. Bien que l'université assure qu'il n'y a plus de menace immédiate pour le public, cet incident soulève des questions sur la sécurité des étudiants juifs sur les campus américains et sur les mesures à prendre pour lutter contre la recrudescence de l'antisémitisme.