États-Unis : Dan Goldman nommé coprésident du groupe de lutte contre l'antisémitisme au Congrès

Le représentant Dan Goldman (démocrate, New York) a été désigné ce mardi comme nouveau coprésident du groupe de travail bipartisan de la Chambre des représentants pour la lutte contre l'antisémitisme. Il succède à la représentante Kathy Manning qui quitte le Congrès.

Créé dans les années 1990 et relancé lors du 114e Congrès, ce groupe de travail vise à positionner le Congrès comme acteur majeur dans la lutte contre l'antisémitisme et la protection de la communauté juive face aux menaces croissantes.

Dans ses nouvelles fonctions, Goldman collaborera avec une équipe bipartisane de coprésidents, dont Chris Smith (républicain) et Marc Veasey (démocrate). Le groupe travaille en étroite collaboration avec le Sénat, l'administration et les dirigeants étrangers pour combattre la haine antisémite et promouvoir l'éducation et la mémoire de la Shoah. "C'est un honneur d'être nommé à ce poste crucial, particulièrement dans le contexte de la montée de l'antisémitisme depuis les attaques terroristes du 7 octobre", a déclaré Goldman, s'engageant à poursuivre le travail de sa prédécesseure Kathy Manning. Cette dernière a exprimé sa confiance dans la capacité de Goldman à poursuivre les efforts de protection de la communauté juive.