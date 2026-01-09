États-Unis : deux personnes blessées à Portland lors de tirs de la police aux frontières

Deux personnes ont été blessées par balles jeudi à Portland, dans l’État de l’Oregon, lors d’une intervention d’agents fédéraux américains, a annoncé la police locale. L’incident s’est produit peu avant 14h30 heure locale et intervient au lendemain d’une fusillade mortelle impliquant la police de l’immigration à Minneapolis.

Selon la police de Portland, un homme et une femme ont été visés par des tirs et présentaient des « blessures apparentes par balle ». Tous deux ont été transportés à l’hôpital. Aucun élément n’a été communiqué sur leur état de santé ni sur leur identité.

D’après des informations relayées par ABC News, les agents impliqués relèvent du service des douanes et de la protection des frontières, la Customs and Border Protection (CBP), et non de la police de l’immigration. La police municipale a tenu à préciser qu’elle « n’était pas impliquée dans l’incident ». L’antenne locale du FBI a brièvement indiqué enquêter sur les faits avant de retirer sa publication sur le réseau social X.

Le chef de la police de Portland, Bob Day, a appelé au calme, évoquant un climat de tension accru après la fusillade survenue la veille à Minneapolis. « Nous comprenons l’émotion suscitée par ces événements, mais nous demandons à la population de rester calme pendant que les faits sont établis », a-t-il déclaré.

De son côté, le ministère fédéral de la Sécurité intérieure, le Department of Homeland Security (DHS), affirme que les personnes visées se trouvaient dans un véhicule et auraient tenté de foncer sur les agents, qui ont alors ouvert le feu. Les autorités fédérales assurent que l’intervention visait un ressortissant vénézuélien en situation irrégulière, soupçonné de liens avec le gang transnational Tren de Aragua.