États-Unis : Donald Trump victime d'une tentative d’assassinat lors d'un meeting en Pennsylvanie

Donald Trump a été évacué en urgence d'un meeting en Pennsylvanie ce samedi, après avoir été touché par un coup de feu à l'oreille droite, dans ce que le FBI qualifie de "tentative d'assassinat".

"J'ai été touché par une balle qui a transpercé le haut de mon oreille", a-t-il déclaré. "J'ai tout de suite su que quelque chose n'allait pas quand j'ai entendu un sifflement, des tirs, et j'ai immédiatement senti la balle traverser ma peau."

AP Gene Puskar

Le candidat républicain à l'élection américaine de novembre, qui venait de commencer son discours, a aussitôt été plaqué au sol par les agents du Service secret, chargés de la sécurité des présidents et ex-présidents. Il s'est relevé après quelques instants entouré de ces agents et a été escorté en urgence de l'estrade jusqu'à sa voiture.

https://x.com/i/web/status/1812249329203286464

Le tireur présumé et un spectateur ont été tués, selon plusieurs médias, qui citent le procureur du comté de Butler, Richard Goldinger. "Ce soir, nous avons eu ce que nous appelons une ''tentative d'assassinat'' contre notre ancien président Trump", a déclaré le directeur du bureau de Pittsburgh du FBI, Kevin Rojek. L'identification du tireur, qui a été neutralisé par les forces de l'ordre, est en cours, tout comme son mobile.

Quelques minutes après le drame, l'équipe de Donald Trump a fait savoir qu'il était en sécurité. Son porte-parole a indiqué qu'il remerciait "les forces de l'ordre et les premiers intervenants pour leur rapidité d'action lors de cet acte haineux", précisant qu'il allait bien et qu'il était examiné dans un hôpital local. De nombreux responsables politiques, dont Joe Biden et Benjamin Netanyhou ont réagi, se déclarant "choqués" par cette tentative d'assassinat et "soulagés" que Donald Trump se porte bien.