États-Unis : l'université de Georgetown rompt discrètement ses liens avec Francesca Albanese

L’université de Georgetown a retiré de ses listes d’affiliation la rapporteuse spéciale de l’ONU sur la question palestinienne, Francesca Albanese, récemment sanctionnée par les États-Unis. L’information a été révélée par l’organisation UN Watch, qui surveille les dérives au sein des institutions onusiennes.

Selon UN Watch, le nom de Francesca Albanese a disparu du site officiel de Georgetown, où elle était jusqu’alors présentée comme chercheuse affiliée. Des captures d’écran diffusées par l’ONG montrent sa page de profil avant sa suppression, puis un message d’erreur une fois celle-ci retirée. Le directeur de UN Watch, Hillel Neuer, s’est félicité de cette décision, accusant Albanese de complaisance envers le terrorisme et appelant les universités à se dissocier de toute figure qu’il considère comme soutenant des organisations terroristes.

Du côté américain, plusieurs organisations pro-israéliennes ont salué la décision de Georgetown. Heather Johnston, fondatrice de la U.S. Israel Education Association, a estimé que les universités ne devaient pas accorder de légitimité académique à une personnalité accusée de déformer l’histoire et de minimiser les violences contre les civils.

Toutefois, les raisons exactes du retrait restent floues. Le journaliste d’i24NEWS Mike Wagenheim a indiqué avoir été en contact avec Georgetown, qui lui aurait expliqué de manière informelle qu’il s’agissait d’un nettoyage administratif de son site internet, visant à ne conserver que les personnes directement employées par l’université, et non les chercheurs affiliés. Une confirmation écrite officielle de cette version était toutefois toujours attendue.

Francesca Albanese est dans le collimateur de Washington depuis l’été dernier. En juillet, le secrétaire d’État Marco Rubio a annoncé des sanctions américaines à son encontre, lui reprochant d’avoir coopéré avec la Cour pénale internationale (CPI) dans des démarches visant des ressortissants américains et israéliens, sans l’accord des États concernés. Les États-Unis et Israël ne sont pas parties au Statut de Rome, traité fondateur de la CPI. Dans son communiqué, le département d’État l’a également accusée de tenir des propos antisémites, d’exprimer un soutien au terrorisme et de manifester une hostilité ouverte envers les États-Unis, Israël et le monde occidental.

Les déclarations de la rapporteuse spéciale ont suscité de vives réactions internationales par le passé. En février 2024, la France et l’Allemagne l’avaient publiquement condamnée après qu’elle eut contesté la qualification par Emmanuel Macron des attaques du 7 octobre menées par le Hamas comme "le plus grand massacre antisémite de notre siècle". Albanese avait alors affirmé que les victimes n’avaient pas été tuées en raison de leur judaïté, mais en réaction à la politique israélienne. Paris et Berlin avaient jugé ces propos particulièrement choquants, estimant qu’ils tendaient à justifier les crimes terroristes du Hamas et à en nier la dimension antisémite.

Ni Francesca Albanese, ni UN Watch, ni l’université de Georgetown n’avaient répondu aux sollicitations des médias au moment de la publication de ces informations.