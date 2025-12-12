États-Unis : la Chambre des représentants vote un budget de défense incluant des centaines de millions pour Israël

La Chambre des représentants des États-Unis a adopté dans la nuit de mercredi à jeudi le budget de la défense pour l'année fiscale 2026, un projet de loi colossal de près de mille milliards de dollars qui définit la politique du Pentagone. Le texte prévoit un soutien substantiel à Israël, notamment un financement intégral des programmes conjoints de défense antimissile.

"Cette législation accorde la priorité à la coopération sécuritaire entre les États-Unis et Israël, qui aidera les deux pays à faire face aux menaces de missiles, de drones et de technologies avancées", a déclaré l'AIPAC, le puissant lobby pro-israélien. Le texte autorise le transfert de 500 millions de dollars en 2026 pour la coopération en matière de défense antimissile, incluant l'acquisition de systèmes Dôme de fer, Fronde de David et Arrow pour Israël, ainsi que la recherche et le développement conjoints.

Le projet de loi prévoit également 80 millions de dollars pour un programme américano-israélien de lutte contre les tunnels, 35 millions pour des collaborations dans les domaines de l'intelligence artificielle et de la cybersécurité, et 70 millions pour financer des projets communs d'interception de drones.

Fait notable : le texte ordonne une évaluation de la capacité des États-Unis à répondre aux besoins sécuritaires d'Israël en cas d'embargo international sur les armes.

Au-delà du soutien israélien, ce budget de 901 milliards de dollars alloue 800 millions à l'Ukraine (répartis sur deux ans), 175 millions aux États baltes (Lettonie, Lituanie, Estonie) dans le cadre de l'Initiative de sécurité baltique, et un milliard de dollars à Taïwan pour renforcer sa défense face aux ambitions chinoises. Le projet prévoit également la poursuite de la formation des forces taïwanaises par l'armée américaine et mandate le Pentagone pour développer un programme conjoint de systèmes de drones.

Le texte inclut par ailleurs une augmentation de salaire de 3,8% pour les militaires américains. Il doit maintenant être examiné par le Sénat avant d'être soumis à la signature du président Trump.