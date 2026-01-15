États-Unis : la justice donne raison à l’administration Trump dans le dossier de l’activiste Mahmoud Khalil

Une cour d’appel fédérale américaine a infligé un revers judiciaire majeur à l’activiste pro-palestinien Mahmoud Khalil, en jugeant qu’un tribunal de première instance n’avait pas compétence pour ordonner sa libération d’un centre de rétention migratoire. Cette décision constitue une victoire pour l’administration du président Donald Trump, engagée dans une politique de fermeté contre l’activisme anti-israélien sur les campus universitaires.

Dans un arrêt rendu à deux voix contre une, la Cour d’appel du troisième circuit, siégeant à Philadelphie, a ordonné le rejet de la plainte déposée par Mahmoud Khalil, estimant que le droit fédéral de l’immigration privait la juridiction inférieure de toute autorité pour examiner ses demandes. La cour a ainsi invalidé la décision ayant conduit à sa libération en juin dernier.

Citoyen algérien, né en Syrie dans une famille palestinienne, Mahmoud Khalil avait été arrêté en mars dans le cadre d’une vaste offensive gouvernementale contre l’antisémitisme et les mouvements anti-israéliens dans les universités américaines. Diplômé de Columbia University, il était à la tête de la coalition Columbia University Apartheid Divest (CUAD), un collectif au cœur de manifestations ayant fortement perturbé le campus après le déclenchement de la guerre à Gaza.

Selon plusieurs rapports internes et témoignages, ces mobilisations ont été accompagnées d’actes et de propos antisémites, suscitant l’inquiétude d’étudiants juifs et israéliens. CUAD a notamment soutenu des organisations classées terroristes par Washington, relayé de la propagande du Hamas et salué l’attaque du 7 octobre 2023 contre Israël.

Libéré en juin sur décision judiciaire, Mahmoud Khalil a repris publiquement ses activités militantes, multipliant apparitions médiatiques et rassemblements. Il continue toutefois de faire face à une procédure d’expulsion, les autorités américaines poursuivant leurs efforts pour obtenir son renvoi du territoire.

Cette décision de justice renforce la position de l’exécutif américain, qui affirme vouloir rétablir l’ordre sur les campus et combattre toute forme d’incitation à la haine sous couvert de militantisme politique.