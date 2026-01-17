États-Unis : la peine de mort requise pour le meurtre de deux employés de l’ambassade d’Israël

La ministre américaine de la Justice, Pam Bondi, a annoncé que son ministère demanderait la peine de mort à l’encontre de l’auteur présumé du meurtre de deux employés de l’ambassade d’Israël à Washington, qualifiant l’attaque de crime antisémite d’une gravité extrême. Elle s’exprimait lors du congrès annuel de l’Israeli American Council (IAC), organisé à Miami.

« Nous agirons avec la plus grande fermeté », a déclaré Pam Bondi, affirmant que le département de la Justice entendait appliquer une politique de « tolérance zéro » face aux crimes antisémites. Elle a précisé que le parquet fédéral poursuivrait le suspect pour crime haineux et demanderait la sanction maximale prévue par la loi américaine.

Les faits remontent à mai 2025, lorsque deux employés de l’ambassade d’Israël, Sarah Milgrim et Yaron Lischinsky, ont été assassinés à la sortie d’un événement organisé par l’American Jewish Committee au Capital Jewish Museum, à Washington. Le couple, âgé d’une vingtaine d’années, s’apprêtait à se fiancer.

Dans son discours, Pam Bondi a raconté avoir été informée de l’attaque alors qu’elle dînait et s’être rendue immédiatement sur place. « Ils ont été assassinés uniquement parce qu’ils étaient juifs. C’est inacceptable et nous ne tolérerons plus cela dans notre pays », a-t-elle martelé.

La ministre a également souligné une recrudescence marquée des actes antisémites aux États-Unis depuis l’attaque du Hamas du 7 octobre 2023 en Israël, dénonçant ce qu’elle a qualifié de « silence moral » de certaines institutions et figures publiques. Selon elle, l’inaction contribue à banaliser la haine.

Pam Bondi a enfin assuré agir en cohérence avec la ligne défendue par le président Donald Trump, qui promeut, selon ses mots, une politique ferme contre l’antisémitisme et les crimes de haine, affirmant que « chaque acte, mais aussi chaque renoncement à agir, a des conséquences ».