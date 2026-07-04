États-Unis : le pays célèbre ses 250 ans

Les États-Unis sont entrés dans les célébrations du 250ᵉ anniversaire de leur indépendance, dans un climat mêlant fierté nationale, fortes divisions politiques et conditions météorologiques extrêmes.

Défilés militaires, concerts, feux d'artifice et rassemblements populaires sont organisés dans des centaines de villes. À Washington, des survols d'avions de chasse ont marqué le début des célébrations, tandis qu'un gigantesque feu d'artifice est prévu sur le National Mall, où le président Donald Trump doit prononcer un discours.

Le chef de l'État s'est également rendu au Mont Rushmore, dans le Dakota du Sud, pour participer à une cérémonie patriotique, malgré des orages ayant perturbé les préparatifs.

À New York, les festivités prennent une tournure inédite avec une descente de la célèbre boule de Times Square à minuit, un rituel habituellement réservé au Nouvel An. Le maire Zohran Mamdani a profité de cette journée symbolique pour rappeler que les États-Unis demeurent « une nation de contradictions », soulignant les défis politiques et sociaux qui traversent le pays.

Ces célébrations interviennent dans un contexte de polarisation politique persistante, à quelques mois des élections de mi-mandat. Si les cérémonies mettent en avant l'unité nationale et l'histoire américaine, elles reflètent également les profondes fractures qui continuent de diviser la société.

Autre défi majeur : la canicule exceptionnelle qui touche une grande partie du Midwest et de la côte Est. Les autorités mettent en garde contre des températures pouvant battre des records et appellent les millions de participants attendus aux festivités à s'hydrater régulièrement, à limiter leur exposition au soleil et à faire des pauses dans des lieux climatisés.

À travers ces célébrations, les États-Unis cherchent à afficher leur puissance et leur cohésion, tout en faisant face à des enjeux internes – politiques, climatiques et sociaux – qui marquent cette année anniversaire historique.