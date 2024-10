Etats-Unis : le Washington Post ne soutiendra aucun candidat à la présidence

La décision sans précédent du Washington Post de ne soutenir aucun candidat à la présidentielle américaine continue de faire débat. Jeff Bezos, propriétaire du journal, a publié hier lundi sa première réaction publique dans les colonnes du quotidien. "Le soutien à un candidat présidentiel n'influence pas les résultats", a-t-il affirmé, "les électeurs indécis dans les États clés ne basent pas leur décision finale sur l'endorsement d'un journal. Le soutien à un candidat spécifique crée une impression de parti pris et de manque d'indépendance, et mettre fin à cette pratique est une décision de principe justifiée."

Cette réponse du milliardaire fait suite à la démission de trois membres de la rédaction et à la désabonnement de plus de 200 000 lecteurs, mécontents de la décision de ne pas soutenir explicitement la vice-présidente et candidate démocrate Kamala Harris. Des figures importantes du journal ont publiquement critiqué cette décision, questionnant son bien-fondé et son timing, à quelques jours des élections.

Parmi les critiques, l'ancien rédacteur en chef Marty Baron a qualifié la décision de "dérisoire" et "lâche", suggérant que Bezos cherchait à s'attirer les faveurs de Donald Trump en cas de retour à la Maison Blanche. Carl Bernstein et Bob Woodward, célèbres pour avoir révélé le scandale du Watergate, se sont joints aux critiques, aux côtés d'une pétition signée par près de 24 éditorialistes du journal.

Une source interne a révélé à CNN qu'un texte de soutien à Harris avait été rédigé par l'équipe éditoriale avant d'être bloqué par la direction.

Fait notable : vendredi dernier, quelques heures après l'annonce du rédacteur en chef Will Louis concernant cette décision, Trump a rencontré des dirigeants de Blue Origin, l'entreprise spatiale fondée par Bezos.

Dans son article, Bezos a démenti toute volonté d'obtenir les faveurs de Trump, affirmant ignorer cette réunion. "Bien que je ne privilégie pas et ne privilégierai pas mes intérêts personnels, je ne laisserai pas non plus ce journal fonctionner en pilote automatique et sombrer dans l'insignifiance, dépassé par les podcasts et les réseaux sociaux, sans réagir - l'enjeu est trop important."