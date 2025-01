États-Unis : les deux Israéliens blessés dans l'attentat de la Nouvelle-Orléans ont combattu à Gaza et au Liban

Les deux jeunes Israéliens blessés dans l'attentat de la Nouvelle-Orléans le 1er janvier dernier ont combattu dans la bande de Gaza et au Liban, a rapporté le journal israélien, Yediot Aharonot. Selon le média, les deux hommes étaient en vacances aux États-Unis après un service militaire de réserve prolongé lorsqu'ils ont été blessés dans l'attentat à la voiture-bélier du jour de l'an.

L'un des deux Israéliens, grièvement blessé, a subi deux interventions chirurgicales et reste dans un état critique. La vie du second n'est pas en danger, mais il souffre de graves blessures aux membres. Les deux victimes ne seront transportées en Israël pour la poursuite de leur traitement médical que lorsque leur état se sera stabilisé.

IDF Spokesperson

"C'est une ironie tragique. Ils ont quitté le terrorisme dans un pays et ont été blessés par le terrorisme dans un autre. Ils sont venus ici pour se détendre, mais ils ont fait l'expérience de l'inattendu de la manière la plus dure. Le combat est mené contre la même idéologie, le même ennemi", a déclaré au New York Post le consul d'Israël dans le sud-ouest des États-Unis, Elad Shoham.

Il a fait part de sa conversation avec l'homme gravement blessé avant l'opération : "il m'a serré la main, souffrant d'une douleur intense dans toutes les parties de son corps". "Lorsque les Américains crient 'Intifada', cela signifie qu'ils importent la violence d'une région à une autre, et c'est exactement ce qui se passe. Ils veulent apporter la violence et le terrorisme en Amérique. Israël et les États-Unis combattent la même idéologie, le même ennemi que le 7 octobre. Le Hamas a agi comme Daesh, dont il s'est inspiré, exactement comme ce terroriste l'a fait ici", a-t-il ajouté.