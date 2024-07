Etats-Unis : plus de 3 100 arrestations lors des manifestations anti-Israël sur les campus, mais de nombreuses charges abandonnées

Au début de cette année, une vague de manifestations pro-palestiniennes et anti-israéliennes a déferlé sur les campus universitaires américains, entraînant plus de 3 100 arrestations, a rapporté le New York Times. Cependant, l'issue judiciaire de ces arrestations révèle une approche nuancée de la part des autorités.

La majorité des étudiants arrêtés ont été accusés de délits mineurs tels que l'intrusion ou le trouble à l'ordre public, tandis que d'autres ont fait face à des charges de résistance à l'arrestation. Néanmoins, de nombreuses charges ont été abandonnées depuis.

Delia Garza, procureure du comté de Travis, a expliqué que ces infractions, considérées comme mineures et non violentes, ne constituent pas une priorité pour le système judiciaire. À l'Université du Texas à Austin, elle a ainsi abandonné les poursuites contre plus d'une centaine de personnes arrêtées.

Certains procureurs ont choisi de concentrer leurs efforts sur les cas impliquant des destructions de biens ou des pillages, considérés comme plus graves.

Bien que de nombreux étudiants ne soient plus confrontés à des problèmes juridiques, certains font face à des conséquences académiques. Ils risquent l'interdiction d'accès à leur campus ou l'impossibilité d'obtenir leur diplôme.

Le traitement judiciaire de ces manifestations reflète une tendance à la clémence pour les actes de désobéissance civile non violents, tout en maintenant une ligne plus dure contre les actes causant des dommages matériels. Cette approche pourrait influencer la manière dont les futures manifestations sur les campus seront gérées et perçues par les autorités et l'opinion publique.