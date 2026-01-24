États-Unis : plus de 9 000 vols annulés face à une tempête hivernale majeure

Plus de 9 000 vols prévus ce week-end à travers les États-Unis ont été annulés en raison d’une violente tempête hivernale qui menace de paralyser une grande partie du pays.

Environ 140 millions de personnes sont concernées par des alertes météo, de Nouveau-Mexique à la Nouvelle-Angleterre, selon les services météorologiques nationaux.

Les prévisions font état de fortes chutes de neige généralisées et d’une bande de verglas qualifiée de catastrophique s’étendant de l’est du Texas jusqu’à la Caroline du Nord.

Les météorologues avertissent que les dégâts, notamment dans les zones frappées par la glace, pourraient être comparables à ceux d’un ouragan, avec des coupures d’électricité prolongées et des routes impraticables.

Dans le nord du Texas, la pluie verglaçante et le grésil observés dans la nuit de vendredi à samedi progressent vers le centre de l’État.

Le service météorologique de Fort Worth alerte sur des températures dangereusement basses et un ressenti pouvant atteindre –24 °C, conditions appelées à persister jusqu’à lundi. Samedi matin, environ 68 000 foyers étaient privés d’électricité à travers le pays, dont près de 28 000 au Texas.

La neige et le grésil continuent également d’affecter l’Oklahoma, compliquant fortement les déplacements.