États-Unis : un élu de l’Alabama veut bannir le terme "Cisjordanie" au profit de "Judée-Samarie"

Un député républicain de l’État de l’Alabama a déposé une proposition de loi visant à interdire aux agences gouvernementales locales d’utiliser le terme « Cisjordanie » pour désigner le territoire au cœur du conflit israélo-palestinien. Le texte, présenté mercredi par le représentant Mark Gidley, pasteur et élu de la ville de Gadsden, entend imposer l’appellation « Judée-Samarie ».

Selon le projet de loi, le territoire situé entre le Jourdain, la mer Morte et Israël constitue le « cœur ancestral du peuple juif », tant sur les plans historique que religieux et géographique. Le texte affirme que l’usage du terme « Cisjordanie » vise à « effacer l’identité juive de la Judée-Samarie » et à occulter les « liens historiques, spirituels et juridiques profonds » du peuple juif avec cette terre.

Cette initiative s’inscrit dans une dynamique plus large au sein du camp républicain. Des propositions similaires ont déjà été adoptées dans d’autres États, notamment en Arkansas. Au niveau fédéral, le sénateur républicain Tom Cotton, également élu de l’Arkansas, et la représentante Claudia Tenney, de l’État de New York, soutiennent un texte exigeant que les documents officiels américains utilisent l’expression « Judée-Samarie » au lieu de « Cisjordanie ».

Israël a pris le contrôle de la Judée-Samarie lors de la guerre des Six Jours en 1967 et y a depuis développé des localités. Le territoire couvre environ 5 700 km² et compte près de 530 000 Israéliens.

La législature de l’Alabama examinera le projet lors de sa session qui débutera le 13 janvier 2026.