États-Unis : un soldat arrêté après avoir menacé de massacrer des Juifs dans une synagogue

Un militaire américain basé à Fort Polk, en Louisiane, a été arrêté après avoir proféré des menaces antisémites et évoqué un projet de fusillade de masse dans une synagogue. Jakob Marcoulier, 22 ans, a été inculpé pour "transmission de menaces à travers les frontières des États-Unis", a indiqué le bureau du procureur fédéral du district ouest de la Louisiane.

L'enquête a été ouverte après qu'un signalement a été transmis en février au centre national de gestion des menaces du FBI. Les autorités affirment avoir obtenu des enregistrements audio issus de la plateforme de messagerie Discord, sur lesquels le suspect aurait détaillé son intention de pénétrer dans une synagogue armé d'un fusil d'assaut et de tuer "chaque Juif" présent à l'intérieur.

Selon les documents judiciaires, Marcoulier aurait également déclaré qu'il apparaîtrait bientôt dans les médias après être reparti en mission à l'étranger, laissant entendre qu'il comptait passer à l'acte à son retour. D'autres propos rapportés par les enquêteurs font état d'une idéologie suprémaciste blanche et d'appels explicites à la violence.

La date exacte de ces déclarations n'a pas été précisée. Elles seraient toutefois intervenues dans un contexte de fortes tensions internationales, marqué notamment par le déploiement de troupes américaines au Moyen-Orient puis par des frappes conjointes menées par les États-Unis et Israël contre l'Iran le 28 février.