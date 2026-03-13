Les attaques contre des synagogues de la diaspora se multiplient

L’attaque contre la synagogue Temple Israel à West Bloomfield, près de Detroit dans le Michigan, s’inscrit dans une série d’incidents violents visant des lieux de culte juifs à travers la diaspora ces dernières semaines. Selon la police, un homme armé d’un fusil a foncé jeudi avec un véhicule dans l’entrée de la synagogue, l’une des plus grandes congrégations réformées des États-Unis. Des agents de sécurité armés ont ouvert le feu sur le terroriste, qui a été tué sur place. L’un des gardes a été blessé après avoir été percuté par le véhicule, mais ses jours ne sont pas en danger. Les enfants et le personnel présents dans le bâtiment n’ont pas été blessés.

Cet incident serait au moins le septième visant une synagogue à l’étranger depuis le début du mois. Au Canada, deux attaques par armes à feu ont visé des synagogues de Toronto vendredi soir. Des tireurs ont d’abord ouvert le feu sur les portes vitrées de la synagogue Beth Avraham Yoseph dans le quartier de Thornhill, avant qu’un autre individu ne tire à plusieurs reprises contre l’entrée de la synagogue Shaarei Shomayim à North York, une trentaine de minutes plus tard. Aucun blessé n’a été signalé, mais les bâtiments ont été endommagés. Une autre synagogue de Toronto avait déjà été visée par des tirs début mars, peu après un événement communautaire.

Les institutions juives canadiennes ont également été confrontées à d’autres actes hostiles. Une école juive pour filles à Toronto a été prise pour cible à trois reprises au cours de l’année écoulée, tandis qu’une synagogue de Montréal a été incendiée à deux reprises depuis le début de la guerre à Gaza.

En Europe, une synagogue a été endommagée lundi par une explosion à Liège, en Belgique, un incident dénoncé par le maire de la ville comme un "acte d’antisémitisme extrêmement violent". Aux États-Unis, d’autres actes antisémites ont été signalés ces derniers jours, notamment des graffitis visant une synagogue dans le Maryland et une agression contre un homme juif près d’une synagogue dans le New Jersey.

Les autorités américaines rappellent que les menaces contre les institutions juives prennent des formes variées. Au cours des dernières années, des attaques ont été perpétrées par des extrémistes de différentes idéologies, allant de suprémacistes blancs à des islamistes ou à des militants anti-sionistes radicaux.

Face à ces menaces persistantes, la communauté juive américaine a fortement renforcé la sécurité autour de ses institutions. Selon les Jewish Federations of North America, les organisations juives dépensent désormais plus de 765 millions de dollars par an pour assurer la protection de leurs écoles, synagogues et centres communautaires. Ces mesures de sécurité se sont particulièrement intensifiées depuis l’attaque antisémite de 2018 contre la synagogue Tree of Life à Pittsburgh, qui avait fait onze morts. Depuis, plusieurs projets d’attentats visant des synagogues ou des rassemblements juifs ont également été déjoués par les forces de l’ordre.