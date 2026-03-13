Attaque contre une synagogue dans le Michigan : le terroriste, d’origine libanaise, aurait agi par vengeance

Une attaque mêlant véhicule-bélier et tirs a visé jeudi la synagogue réformée Temple Israel à West Bloomfield, dans l’État du Michigan, aux États-Unis, provoquant une importante intervention des forces de l’ordre. Selon les autorités locales, un homme a foncé avec sa voiture dans le bâtiment vers 13 heures, heure locale, avant que des coups de feu ne soient entendus. Le véhicule a ensuite pris feu. Les forces de police ont été dépêchées sur place et ont finalement abattu le terroriste. Aucun enfant ni membre du personnel présent dans la synagogue n’a été blessé, mais le responsable de la sécurité du lieu a été hospitalisé dans un état léger après avoir été heurté par la voiture. Plusieurs policiers ont également été affectés par l’inhalation de fumée.

L’enquête est désormais menée par le FBI, dont la représentante Jennifer Runyon a indiqué que les autorités examinent la piste d’un acte violent visant la communauté juive. Le shérif du comté d’Oakland, Mike Bouchard, a qualifié l’incident d’"événement terrible", tout en appelant à attendre les conclusions de l’enquête pour déterminer le mobile exact. Il a toutefois assuré que les autorités restaient déterminées à protéger la communauté juive et à poursuivre toute personne cherchant à lui nuire.

Selon des responsables fédéraux cités par les médias américains, l’assaillant serait un citoyen américain naturalisé âgé de 41 ans, Ayman Mohamad Ghazali, né au Liban. Il serait entré aux États-Unis en 2011 avec un visa d’immigrant en tant qu’époux d’une citoyenne américaine, avant d’obtenir la citoyenneté en 2016. Des médias locaux indiquent qu’il résidait dans la ville voisine de Dearborn dont près de la moitié de la population est musulmane. Par ailleurs, la chaîne libanaise LBCI affirme que l’homme serait originaire de la localité de Machghara, dans la vallée de la Bekaa, et qu’il aurait agi pour venger la mort de deux de ses frères, Qassem et Ibrahim Ghazali, tués la semaine précédente lors d’une frappe de l’armée israélienne dans cette région du Liban. Ces informations n’ont toutefois pas été confirmées officiellement par les autorités américaines.

Temple Israel, présenté comme l’une des plus grandes synagogues réformées des États-Unis, abrite également une école primaire. Selon le site de l’établissement et les médias locaux, l’école n’était toutefois pas en activité au moment de l’attaque, mais devait ouvrir plus tard dans la journée. Par mesure de précaution, plusieurs institutions juives de la région ont été placées en confinement temporaire après l’incident. Le directeur du FBI, Kash Patel, a indiqué que des agents fédéraux se trouvaient sur place pour soutenir l’enquête sur ce qui apparaît comme un incident impliquant à la fois un véhicule-bélier et un tireur actif près de la synagogue.