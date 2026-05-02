États-Unis : une théorie complotiste accuse à tort un mentaliste israélien après des tirs près de Trump

Une nouvelle théorie du complot enflamme les réseaux sociaux américains après un incident survenu lors du dîner des correspondants à Washington, en présence du président Donald Trump. Alors que le FBI tente encore d’établir les circonstances des coups de feu entendus à proximité du dispositif de sécurité, une partie de la toile affirme déjà avoir « résolu » l’affaire — à tort.

Au cœur de cette rumeur virale : un court extrait vidéo montrant un homme brandissant une carte blanche à quelques mètres de Donald Trump, quelques secondes avant les tirs. Pour certains internautes, cette image serait la preuve d’un signal donné à un tireur, transformant la scène en prétendue opération coordonnée. L’homme en question a rapidement été identifié : il s’agit de Oz Pearlman, célèbre mentaliste israélo-américain invité à se produire lors de l’événement.

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Face à l’emballement, l’artiste a tenu à rétablir les faits. Dans un entretien à CNN, il explique que ce geste correspondait simplement au moment culminant de son tour de magie : « C’était le point culminant du numéro », précise-t-il, ajoutant avoir d’abord cru à un malaise dans le public avant de comprendre la situation.

La théorie complotiste s’est nourrie d’autres éléments sortis de leur contexte, notamment une déclaration préalable d’une porte-parole de la Maison Blanche évoquant des « shots » — terme interprété par certains comme une allusion à des tirs, alors qu’il désignait en réalité des piques verbales prévues dans le discours présidentiel.

Malgré les démentis officiels, les témoignages des journalistes présents et des images supplémentaires confirmant la nature anodine de la scène, la rumeur continue de circuler.